Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»Мойка78 вчера в 22:14
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна. В разговоре на радиостанции La Oral Deportiva он сообщил, что рассматривает как трансфер, так и аренду в другую команду.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 01:34
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Рудова пришла на премьеру фильма «Король Лев» без юбки
Актриса Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено вчера в 18:29
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются
Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Спорт
Ласицкене стала первой на турнире в Италии, выиграв 16-й турнир подряд
Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра выиграла соревнования в прыжках в высоту на международном турнире в Падуе (Италия).
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Анна Плетнева рассказала о ссорах с дочерью-подростком
Певица Анна Плетнева, воспитывающая троих детей, рассказала о проблемах со старшей дочерью Варварой.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Фотографировать младенцев в России начнут по ГОСТУ
Начиная со следующего года, заказать фотосъёмку смогут только родители или законные представители младенца, при этом они должны будут дать письменное согласие на фото и обработку данных.
Обновлено вчера в 08:00