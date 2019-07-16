Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна. В разговоре на радиостанции La Oral Deportiva он сообщил, что рассматривает как трансфер, так и аренду в другую команду.

Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»

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