Футбол

Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»Мойка78 вчера в 22:14

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна. В разговоре на радиостанции La Oral Deportiva он сообщил, что рассматривает как трансфер, так и аренду в другую команду.
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Краневиттер сообщил о желании покинуть «Зенит»

Sport24.ruвчера в 14:25

Краневиттер сообщил об уходе из «Зенита»

Советский спортвчера в 14:45

Краневиттер планирует уйти из «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

Краневиттер заявил о вероятном уходе из «Зенита»

Матч ТВвчера в 15:20

Матиас Краневиттер: «Я собираюсь уйти. Мне необходимо играть»

Sports.ruвчера в 14:59

Краневиттер: «Я собираюсь уйти из „Зенита“ в ближайшее время»

Sport.ruвчера в 16:30

Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»

Чемпионатвчера в 14:29
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Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 01:34
Политика

ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17

Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина – бывших членов правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым вменяется эпизод мошенничества, они объявлены в международный розыск, следует из официальной базы суда, это подтвердил РИА Новости и адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено вчера в 12:48
Политика

Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»

Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Рудова пришла на премьеру фильма «Король Лев» без юбки

Актриса Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин

Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Финансы

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено вчера в 18:29
Гаджеты

Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются

Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Спорт

Ласицкене стала первой на турнире в Италии, выиграв 16-й турнир подряд

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра выиграла соревнования в прыжках в высоту на международном турнире в Падуе (Италия).
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Анна Плетнева рассказала о ссорах с дочерью-подростком

Певица Анна Плетнева, воспитывающая троих детей, рассказала о проблемах со старшей дочерью Варварой.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Фотографировать младенцев в России начнут по ГОСТУ

Начиная со следующего года, заказать фотосъёмку смогут только родители или законные представители младенца, при этом они должны будут дать письменное согласие на фото и обработку данных.
Обновлено вчера в 08:00
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Матиас Краневиттер
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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