Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»Мойка78 вчера в 22:14
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна. В разговоре на радиостанции La Oral Deportiva он сообщил, что рассматривает как трансфер, так и аренду в другую команду.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Культура
На «смерть» Бонда от рук #MeToo
Все остальное, включая обвинения в расизме, выглядит куда менее острым и убедительным, а вот "сексистское", "оскорбительное" и "потребительское" отношение к слабому — извините, сторонники феминизма — полу, выраженное в знаменитом на весь мир образе "девушки Бонда", стало ныне главным объектом атаки на киноэпопею и ее героя.
Обновлено в 01:00
Общество
Лунное затмение было видно почти во всех частях света
Обновлено в 00:09
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Футбол
«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»
Обновлено вчера в 13:16
Технологии
Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза
По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Культура
Звезду «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Лиона»
20-летний хавбек подписал предварительно первый профессиональный контракт с французским клубом, а потом был продан в "Ювентус" за 400 тысяч евро, однако за счет бонусов "Лион" может получить дополнительно до 5 миллионов евро и долю от последующей продажи игрока.
Обновлено вчера в 15:52
Музыка
София Ротару оттолкнула фаната во время концерта
Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика
Лавров оценил, когда будет восстановлено авиасообщение с Грузией
Известно, что запрет носит временный характер - пока в Грузии не стабилизируется ситуация и отношения с Россией не вернутся к добрососедским.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Свыше 4% месячной нормы осадков выпало в Москве за день
В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено 15 июля в 05:08
Шоу-бизнес
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 01:29
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 08:36