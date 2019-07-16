Футбол
Краневиттер решил покинуть «Зенит»Бомбардир.ру вчера в 14:56
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Задержан «друг» Кудрина, которому Путин подарил лабрадора
Крупный петербургский предприниматель и продюсер Рушан Насибулин задержан полицией по обвинению в хищении крупной суммы денег у министерства промышленности и торговли России.
Обновлено в 07:29
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Общество
В работе электронной системы ЗАГС произошел сбой
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Наука
Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов
DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение — в том числе за рекордную 1 секунду.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В первом полугодии в России упали продажи водки
В первом полугодии 2019 года розничные продажи водки в России составили 34,3 млн декалитров (дал), это на 0,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.
Обновлено в 07:16
Общество
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос удивлен теплотой петербуржцев
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В Госдуме отреагировали на угрозы взорвать Крымский мост
В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой «Нептун», которая является косметической модификацией советской ракеты Х-35.
Обновлено вчера в 04:04
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика
За кулисами ток-шоу Смешко хотел продемонстрировать Добродомову «третий закон Ньютона»
Во время паузы в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 16 июля лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко напал на своего оппонента в студии - народного депутата Дмитрия Добродомова.
Обновлено в 06:51
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Авто
Транспортный налог в Ульяновске отменят для электрокаров
Сборы будут отменены на пять лет, а предоставлять льготы станут не автоматически, а только по письменному заявлению автомобилиста.
Обновлено в 07:22
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Финансы
Альфа-Банк вводит временные повышенные ставки по накопительному счету
Клиенты Альфа-Банка в период до 31 августа этого года могут оформить накопительный «Альфа-счет» с повышенной ставкой в рублях и получать 7% с первого месяца размещения средств.
Обновлено в 07:44
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Политика
На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе
Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.
Обновлено в 07:12
Футбол
Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
Обновлено в 07:49