Футбол

Краневиттер планирует уйти из «Зенита»Спорт-Экспресс вчера в 15:27

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, что хочет покинуть клуб. Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал, что игрока пока не заявляли для участия в чемпионате России.
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Краневиттер сообщил о желании покинуть «Зенит»

Sport24.ruвчера в 14:25

Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»

Soccer.ruвчера в 18:23

Краневиттер сообщил об уходе из «Зенита»

Советский спортвчера в 14:45

Краневиттер заявил о вероятном уходе из «Зенита»

Матч ТВвчера в 15:20

Матиас Краневиттер: «Я собираюсь уйти. Мне необходимо играть»

Sports.ruвчера в 14:59

Краневиттер планирует уйти из «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»

Чемпионатвчера в 14:29
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Футбол

Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮ

Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:55
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Политика

Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 05:36
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Общество

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Власти Малайзии огорчены расследованием по MH17

Обновлено в 06:01
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Общество

Жители нескольких континентов увидели частичное лунное затмение

В ночь на 17 июля жители Европы, Африки, Австралии и Южной Америки наблюдали частичное лунное затмение.
Обновлено в 05:49
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Ученые предсказали экологическую катастрофу в Сибири

Обновлено в 05:34
Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
Обновлено в 04:30
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Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено вчера в 04:53
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
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СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
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«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
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«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
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Дочь Бейонсе Блю Айви снялась в новом клипе своей матери

В клипе на несколько секунд появляется семилетняя дочь Бейонсе и JAY-Z, Блю Айви, которая идет по пустыне в розовом платье, чтобы взять свою мать за руку.
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Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы

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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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