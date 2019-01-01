Краневиттер может сменить «Зенит» на «Эспаньол»Евро-футбол.ру 10:51

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заинтересовал "Эспаньол", сообщает Diario Sport. 25-летний игрок защищает цвета "сине-бело-голубых" с лета 2017 года.

Краневиттер может сменить «Зенит» на «Эспаньол»

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