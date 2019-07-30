Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, 26-летним аргентинским футболистом интересуется «Галатасарай».

Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

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