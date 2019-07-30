Футбол
Краневиттер может перейти в «Галатасарай»Sport24.ru 10:08
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, 26-летним аргентинским футболистом интересуется «Галатасарай».
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