Футбол
Краневиттер может перейти в «Галатасарай»Sport24.ru 10:08
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, 26-летним аргентинским футболистом интересуется «Галатасарай».
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«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей
Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Дитрих нашел пользу для здоровья пассажиров от курилок в аэропортах
Курилки в аэропортах могу сберечь здоровье некурящим пассажирам. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает «РИА Новости».
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Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск нескольких снарядов
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УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
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Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
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Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35
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Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow получил умную подсветку
Компания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью iCUE 220T RGB Airflow, которая отличается охлаждением и «умной» подсветкой.
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Наука
Уманехос: крупнейший испанский могильник медного века
Впервые раскопки на холме у церкви Уманехос были проведены в 1982 году, но собственно зона археологических исследований возникла в регионе много позже — к этому привели строительство шоссе и развитие местной промышленности в 2008 году.
Обновлено 27 июля в 20:02
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
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Здоровье
Есть ли алкоголь, который не вызывает похмелья?
Периодически ученые сообщают о том, что изобрели алкоголь, якобы не вызывающий похмелья.
Обновлено в 17:34
Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
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Авто
Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ
Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
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«Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву»
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Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
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Общество
Сбежавшая жена премьера ОАЭ попросила суд Лондона защитить ее ребенка
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S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна
Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
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В Карелии готовятся к запуску Белопорожской ГЭС
Обновлено в 20:24
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«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
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