Футбол

Краневиттер может перейти в «Галатасарай»Sport24.ru 10:08

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, 26-летним аргентинским футболистом интересуется «Галатасарай».
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Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

Sport24.ru10:08

В Турции сообщили об интересе «Галатасарая» к Краневиттеру

Чемпионат10:09

СМИ: Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

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Советский спорт09:21

Агент Краневиттера: «Ничего не знаю об интересе „Галатасарая“»

Матч ТВ10:10

Источник: Краневиттер может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Спорт-Экспресс09:09

Агент Краневиттера: «Пока ничего не знаю об интересе „Галатасарая“»

Sports.ru10:46
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