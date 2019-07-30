Футбол

Краневиттер может перейти в «Галатасарай»Sport24.ru вчера в 10:08

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, 26-летним аргентинским футболистом интересуется «Галатасарай».
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Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

Sport24.ruвчера в 10:08

В Турции сообщили об интересе «Галатасарая» к Краневиттеру

Чемпионатвчера в 10:09

СМИ: Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

РИА Новостивчера в 08:47

«Галатасарай» может подписать Краневиттера

Советский спортвчера в 09:21

Агент Краневиттера: «Ничего не знаю об интересе „Галатасарая“»

Матч ТВвчера в 10:10

Источник: Краневиттер может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Спорт-Экспрессвчера в 09:09

Агент Краневиттера: «Пока ничего не знаю об интересе „Галатасарая“»

Sports.ruвчера в 10:46
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Политика

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Происшествия

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Политика

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Режиссер «Маски» рассказал, кто соперничал с Камерон Диаз за роль Тины

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По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено 29 июля в 12:29
Общество

В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

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Происшествия

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Обновлено в 01:58
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
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Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

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Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
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24 июля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено вчера в 18:43
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Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

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Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами

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