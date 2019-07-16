Футбол

Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»Soccer.ru вчера в 18:23

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.
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Краневиттер заявил о вероятном уходе из «Зенита»

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Sport.ruвчера в 16:30

Краневиттер планирует уйти из «Зенита»

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Советский спортвчера в 14:45

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Чемпионатвчера в 14:29
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Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.
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Власти Иркутской области рассмотрят проекты по поддержке пострадавших в наводнении предпринимателей

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Обновлено вчера в 23:02
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В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
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В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

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Обновлено 15 июля в 09:53
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Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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