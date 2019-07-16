Футбол
Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»Soccer.ru вчера в 18:23
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено вчера в 10:49
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Новый Audi S8 появится в России в 2020 году
Как сообщили представители немецкого атвопроизводителя Audi, «заряженный» седан S8 новой генерации станет доступен на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии
Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов
Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Красноярске полиция прервала лекцию феминистки из Великобритании
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Арестованный в Сирии боевик назвал причину всплеска числа терактов
Словно подтверждая слова пленного радикала, вскоре был зафиксирован всплеск террористической активности в провинции Даръа.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Триппьер отправился в Мадрид на подписание контракта с «Атлетико»
28-летний защитник «шпор» вылетел в Мадрид, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «матрасниками». Сделка оценивается в 20 млн фунтов.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»
Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Власти Иркутской области рассмотрят проекты по поддержке пострадавших в наводнении предпринимателей
По информации министерства экономразвития Иркутской области, Сбербанк планирует проведение реструктуризации с отсрочкой основного долга и процентов на год на основании справки администрации либо ходатайства от предпринимателя с приложением документов, подтверждающих право собственности на затопленные объекты недвижимости.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 01:21
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено вчера в 07:08
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено 15 июля в 09:53