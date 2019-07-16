Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Интернет Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Технологии Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Экономика В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

Происшествия В Москве в ДТП пострадали пять человек На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

Экономика Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Экономика Алроса подписала соглашение о создании алмазного СП в Зимбабве По условиям соглашения, Алроса получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона – 30%.

Футбол УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за Мусаева «Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера, — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Здоровье Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Гаджеты Флагман Lenovo снимает не хуже Google Pixel 3 Если говорить о последней оценке, Z6 Pro оказывается чуть лучше iPhone 8 Plus и чуть хуже, чем OnePlus 6. Если же говорить именно о фотовозможностях, что для большинства более актуально, то флагман Lenovo обошёл Asus ZenFone 6, OnePlus 6T и выступил на уровне Google Pixel 3, а это многого стоит.

Политика Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.