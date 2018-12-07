Политика
Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрана председателем Христианско-демократического союза (ХДС) вместо канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает телеканал n-tv. Во втором туре голосования на съезде в Гамбурге она с 517 голосами опередила Фридриха Мерца, набравшего 482 голоса.
RT на русском11:08
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Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
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Обновлено в 16:59
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Трамп назвал Тиллерсона глупым как пробка
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Трамп заявил, что выдвинет Науэрт на пост постпреда США при ООН
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Политика
УПЦ МП запретила участвовать священникам в объединительном соборе
На заседании синода было решено считать запланированный объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».
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Политика
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В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
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Политика
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Обновлено в 10:57
Политика
Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур
Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
Обновлено в 17:18
Политика
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 17:20