Kraft Heinz проверит квартальную и годовую отчетность за 2016 и 2017 финансовый год, а также за первые три квартала 2018 года, причина этого — обнаружение нарушений и неверных данных, связанных с закупками.

Kraft Heinz из-за нарушений пересчитает отчетность за три года

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