Экономика

Kraft Heinz из-за нарушений пересчитает отчетность за три годаКоммерсантъ 12:16

Kraft Heinz проверит квартальную и годовую отчетность за 2016 и 2017 финансовый год, а также за первые три квартала 2018 года, причина этого — обнаружение нарушений и неверных данных, связанных с закупками.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Kraft Heinz пересчитает финансовую отчетность с 2016 года из-за завышения показателей продаж

Вести.Финанс17:28

Kraft Heinz из-за нарушений пересчитает отчетность за три года

Коммерсантъ12:16

Kraft Heinz пересчитает финпоказатели за 2016-18гг на фоне нарушений в сфере закупок

Финмаркет12:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия

Следователи приступили к анализу самописцев сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 18:25
Авто

Машину с канализационными люками вместо колес показали на видео

Оценив, как голландские автомобилисты нарезают круги по льду на циркулярных дисках, новосибирские естествоиспытатели из «Гараж-54» придумали свой, не менее эксцентричный ответ – заменить колеса на настоящие канализационные люки.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Армия и оружие

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Футбол

Кокорин заплакал на последнем слове в суде

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено в 09:51
Политика

Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников

Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 14:50
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В ЧП в Шереметьево погиб гражданин США

Джереми Брукс летел в Мурманск работать гидом по рыбалке Гражданин США погиб в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, он летел в Мурманск на работу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:23
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Хоккей

«Бостон» победил «Коламбус» и выиграл серию

"Бостон" выиграл серию со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции, где будет бороться с "Каролиной Харрикейнз".
Обновлено в 22:38
Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 11:48
Финансы

РФ за годы санкций увеличила долю рублёвого экспорта в БРИКС в 7,2 раза, в евро - в 8 раз

Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в рублях в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом в 7,2 раза, а в евро – почти в восемь раз, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Гаджеты

У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат

Как теперь сообщают сетевые источники, у этой модели в скором времени может появиться менее дорогой собрат.
Обновлено в 08:51
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Здоровье

В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село

Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу

Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша

В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
Обновлено в 15:45
Экономика

Чистый убыток «ЮТэйр» по РСБУ в I квартале снизился на 12,5%

Чистый убыток авиакомпании "ЮТэйр" по РСБУ в первом квартале 2019 года снизился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,550 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Kraft Heinz Company
Американская компания
Американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всем мире. Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго и Питтсбург в США. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира, основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70% выручки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Комиссия по ценным бумагам и биржам
Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 г. при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное