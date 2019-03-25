В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальникеИзвестия вчера в 11:45

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которой пришлось уйти из школы после скандала из-за фото. Министр подчеркнул, что сегодня школам нужны учителя, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пригласил Татьяну Кувшинникову к себе на прием.

с чего всё началось

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике

Происшествия Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Политика Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

Экономика Бизнесмены ДФО обратились к Трутневу за помощью в деле «Дальспецстроя» "Какое-то предприятие ведь, и правда, в чем-то виновато, другое - вообще не при чем Рассмотрение более 450 дел потребует большого количества судей и длительного времени", - уточнил Герасимов.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Хоккей Овечкин встретился с Трампом в Белом доме Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Политика Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.

Происшествия В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.

Общество Названы лучшие средства для мытья пола По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты.

Авто Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.

Футбол Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Финансы С чем связана паника на мировом фондовом рынке Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.

Экономика Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного» Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.

Политика Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Энергетика Умные счетчики увеличат россиянам квартплату В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.

Политика Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.