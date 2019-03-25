Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальникеИзвестия вчера в 11:45
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
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с чего всё началось
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которой пришлось уйти из школы после скандала из-за фото. Министр подчеркнул, что сегодня школам нужны учителя, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пригласил Татьяну Кувшинникову к себе на прием.НТВвчера в 10:47
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Министр образования Алтайского края оценил ситуацию с уволенной из-за фото учительницей
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