Политика

Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приморья
Эхо Москвы
вчера в 23:46

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.
Эхо Москвывчера в 23:46

Подробнее о событии

Трех кандидатов в губернаторы Приморья официально зарегистрировал крайизбирком. Видеорепортаж Марии Ежевской

ВЕСТИ: Приморье03:15

Четыре кандидата сходят с предвыборной дистанции в Приморье

PrimaMedia.ru03:25

Кто идёт в губернаторы?

АиФ Владивостоквчера в 21:07

Картина дня в Приморье: кандидат-пенсионер, увольнение замглавы, и «день жестянщика»

Восток-Медиа04:09

Ещё один кандидат в губернаторы Приморья зарегистрировался в Избиркоме

Владивосток-Новостивчера в 19:28

Кожемяко собрал подписи депутатов разных партий для участия в выборах

РИА Новостивчера в 21:00

Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Приморья

ТАССвчера в 19:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.
Обновлено в 04:08
Политика

В сенате США призвали не избирать россиянина главой Интерпола

Группа сенаторов США призвала администрацию президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 03:51
Политика

На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

Запуск "Турецкого потока" будет стоить Украине 12-13 млрд кубометров прокачки транзитного газа, подсчитал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
Обновлено в 03:59
Политика

Гордума Челябинска утвердила отставку мэра

Обновлено в 04:02
Политика

Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить республику.
Обновлено в 04:08
Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 03:05
Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви".
Обновлено в 04:08
Политика

Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, передает Reuters.
Обновлено в 04:08
Политика

Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД

Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.
Обновлено в 03:00
Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

В Средиземном море фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместные учения.
Обновлено в 03:41
Политика

WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма

Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.
Обновлено в 03:55
Политика

Сергей Аксенов назначил вице-премьером Крыма Ирину Кивико

Обновлено в 04:03
Политика

Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 03:59
ещё по теме
Олег Николаевич Кожемяко
Российский правитель
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное