Политика

Кожемяко победил на выборах главы Приморья
RT на русском
вчера в 17:35

После победы Кожемяко пообещал вернуть в регион прямые выборы мэров и возродить судоремонтную отрасль. Самовыдвиженец и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко победил на повторных выборах главы региона. Об этом по итогам подсчёта 100% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия.
RT на русскомвчера в 17:35
Олег Кожемяко
Ждет большая работа впереди и, безусловно, в случае победы, придется много работать всем. Но это работа во благо Приморья, во благо жителей, во исполнение тех наказов и пожеланий, искоренения тех проблем, которые были в Приморье допущены в последнее время.
— Олег Кожемяко, российский политикРоссийская газета вчера в 12:23
с чего всё началось
Согласно предварительным итогам
 голосования, за Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших, за его ближайшего преследователя в гонке - кандидата от ЛДПР Андрейченко – проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья, или 25,16%.
Интерфакс - Россия05:03

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Олег Николаевич Кожемяко
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Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
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