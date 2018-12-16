Политика

Кожемяко выигрывает выборы губернатора Приморья
Газета.Ru
13:06

Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края в первом туре на состоявшихся в воскресенье перевыборах главы региона. Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений.
Газета.Ru13:06
с чего всё началось
Согласно последним данным с сайта ЦИК РФ
, подсчитано 93% поданных голосов, у Кожемяко - 61,1%. Главная интрига подсчета: сохранит ли победитель за собой процентный уровень 60+?.
ВЕСТИ: Приморье10:06

Подробнее о событии

ЦИК сообщил о победе Кожемяко по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы Приморья

Интерфакс13:52

Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья

РИА Новости13:52

Повторные губернаторские выборы в Приморье выиграл Олег Кожемяко

Эхо Москвы14:02

В Приморье огласили окончательные итоги выборов

РБК15:18

Выборы в Приморье: жалоб нет, побеждает Кожемяко

PrimaMedia.ru11:42

Приморские единороссы будут оказывать поддержку Кожемяко

ТАСС14:33

Сможет ли Кожемяко победить в III туре выборов губернатора Приморья?

SM Newsвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Политика

В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента

Обновлено в 14:03
Политика

«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено в 15:47
Политика

Порошенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не готов обсуждать свое возможное участие в выборах главы государства в марте 2019 года.
Обновлено в 15:30
Политика

Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.
Обновлено в 10:50
Политика

Президент Судана прилетел в Сирию

Обновлено в 15:10
Политика

Порошенко уволит госслужащих из-за родственников в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством.
Обновлено в 14:37
Политика

В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:23
Политика

Бывшему советнику Макрона предъявили новые обвинения

Бывшему советнику президента Франции Эммануэля Макрона Александру Беналля предъявили новые обвинения в связи с его действиями на первомайской демонстрации, пишет газета Parisien.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек

Обновлено в 08:54
Политика

В Брюсселе проходят массовые протесты против миграционного пакта ООН

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.
Обновлено в 11:27
Политика

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
Обновлено в 12:59
Политика

CNN: в США возобновили консультации о встрече Трампа с Мюллером

Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, и адвокаты президента США Дональда Трампа возобновили консультации относительно личной встречи хозяина Белого дома со следователями.
Обновлено 14 декабря в 20:58
Политика

DW: США готовы выдать Турции проповедника Гюлена

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:13
ещё по теме
Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное