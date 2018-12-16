Политика
Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края в первом туре на состоявшихся в воскресенье перевыборах главы региона. Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений.
Газета.Ru13:06
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с чего всё началось
Согласно последним данным с сайта ЦИК РФ, подсчитано 93% поданных голосов, у Кожемяко - 61,1%. Главная интрига подсчета: сохранит ли победитель за собой процентный уровень 60+?.ВЕСТИ: Приморье10:06
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Политика
Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения
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«Би-би-си» пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции
Редакция Русской службы "Би-би-си" требует найти доказательства причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции.
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В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости
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В Брюсселе проходят массовые протесты против миграционного пакта ООН
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Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране
Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.
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Армия и оружие
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CNN: в США возобновили консультации о встрече Трампа с Мюллером
Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, и адвокаты президента США Дональда Трампа возобновили консультации относительно личной встречи хозяина Белого дома со следователями.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Deutsche Welle.
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WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства
Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
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Порошенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящее время он не готов сказать, будет ли участвовать в президентских выборах в стране в марте 2019 года.
Обновлено в 14:02
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Президент Ирака отказался от британского гражданства
В сообщении канцелярии указывается, что от британского подданства недавно избранный президент Ирака отказался в связи с требованием конституции страны, запрещающей высшим государственным деятелям иметь гражданство другой страны.
Обновлено в 12:37
Политика
Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте
В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
Обновлено в 04:46