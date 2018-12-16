Политика
Кожемяко выигрывает выборы губернатора Приморья
Кожемяко выигрывает выборы губернатора ПриморьяГазета.Ru13:06
Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края в первом туре на состоявшихся в воскресенье перевыборах главы региона. Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений.
Газета.Ru13:06
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