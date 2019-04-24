Политика

Кожемяко встретил Ким Чен Ына в ХасанеPrimpress.ru вчера в 22:44

Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS. Бронепоезд с северокорейцами на борту остановился в Хасане в 10:30.
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Владивосток-Новостивчера в 22:05
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
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