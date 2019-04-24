Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в ХасанеPrimpress.ru вчера в 22:44
Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS. Бронепоезд с северокорейцами на борту остановился в Хасане в 10:30.
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Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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Эмилия Кларк, к которой на волне выхода последнего сезона "Игры престолов" было приковано всеобщее внимание, красовалась в алом платье с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО
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Политика
Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»
Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Общество
Языковую реформу в русских школах Латвии сочли дискриминацией
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение сейма Латвии одобрить поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах», запрещающие ношение, демонстрацию и любое другое использование формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях.
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Китай задумал отправить человека на Луну в ближайшие 10 лет
«Китай планирует построить исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить пилотируемую лунную миссию в течение 10 лет», — цитирует РИА «Новости» главу Национального космического управления Китая Чжана Кэцзяня.
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Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
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Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
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Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года
"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Технологии
В США беспилотникам разрешили доставлять посылки
Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено вчера в 14:27
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Общество
Навальный за год потратил на заграничные поездки 47 млн рублей
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Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира
Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
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Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
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Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Футбол
Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о последней встрече с вдовой Евстигнеева
Совершенно неожиданно на 56-м году жизни скоропостижно скончалась вдова Евгения Евстигнеева – артистка Ирина Цывина.
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57