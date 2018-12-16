Политика

Кожемяко проголосовал на выборах главы Приморья
РИА Новости
19:33

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Дарья Сметанина. В воскресенье утром стартовали выборы губернатора Приморья.
РИА Новости19:33

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Явка на выборах главы Приморья в первые два часа составила 4,62%

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За процессом голосования следят общественные наблюдатели и полицейские

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Явка на выборах в Приморье составила 4,62%

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Супруги Кожемяко проголосовали на выборах главы Приморья

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
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