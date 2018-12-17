Политика
Кожемяко выигрывает выборы губернатора Приморья
Кожемяко выигрывает выборы губернатора ПриморьяГазета.Ruвчера в 13:06
Олег Кожемяко избран губернатором Приморского края в первом туре на состоявшихся в воскресенье перевыборах главы региона. Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений.
Газета.Ruвчера в 13:06
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900 человек отреагировали
Приморье должно перейти от такого легкого шторма, которое испытывало и последние месяцы вот в период безвластия, перейти к стабильной жизни, к стабильной работе, к уверенности в завтрашнем дне с тем, чтобы в Приморье был человек, который отвечает за все.
— Олег Кожемяко, российский политикПервый канал 13:22
с чего всё началось
Согласно предварительным итогам голосования, за Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших, за его ближайшего преследователя в гонке - кандидата от ЛДПР Андрейченко – проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья, или 25,16%.Интерфакс - Россия05:03
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Посчитано 100% голосов: Олег Кожемяко набирает 61,88% и становится губернатором Приморья
PrimaMedia.ruвчера в 19:05
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