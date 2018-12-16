Политика

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Амур.инфо
вчера в 06:42

С большим отрывом от остальных трех кандидатов лидирует самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Как сообщает РИА Новости, при подсчете 4,65 % голосов Кожемяко лидирует с 82,5 % на повторных выборах главы региона.
Амур.инфовчера в 06:42
Олег Кожемяко
Приморье должно перейти от такого легкого шторма, которое испытывало и последние месяцы вот в период безвластия, перейти к стабильной жизни, к стабильной работе, к уверенности в завтрашнем дне с тем, чтобы в Приморье был человек, который отвечает за все.
— Олег Кожемяко, российский политикПервый канал 13:22

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