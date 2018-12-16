Приморье должно перейти от такого легкого шторма, которое испытывало и последние месяцы вот в период безвластия, перейти к стабильной жизни, к стабильной работе, к уверенности в завтрашнем дне с тем, чтобы в Приморье был человек, который отвечает за все.

С большим отрывом от остальных трех кандидатов лидирует самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Как сообщает РИА Новости, при подсчете 4,65 % голосов Кожемяко лидирует с 82,5 % на повторных выборах главы региона.

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Политика Политика В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.

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Политика Политика В Госдепе предложили усилить присутствие США в Чёрном море Вашингтону следует рассмотреть возможность наращивания присутствия США в Чёрном море.

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Политика Политика Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.

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