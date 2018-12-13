Общество

Кожемяко обозначил сроки начала газификации Владивостока
Известия
21:25

Газификация Владивостока начнется в 2020 году. Об этом в пятницу, 14 декабря, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, пишет «РИА Новости».
Известия21:25

Подробнее о событии

Кожемяко: Газификация Владивостока начнется в 2020 году

Политика Сегодня22:15

Газификация Владивостока начнётся в 2020 г - Кожемяко

ПРАЙМ21:27

Кожемяко обозначил сроки начала газификации Владивостока

Известия21:25

Газификация Владивостока начнется в 2020 году

РИА Новости21:23

Крупные города юга Приморья газифицируют в 2019-2020 годах

ТАСС20:11

Приморью раздали решающие обещания

Коммерсантъ17:43

Закрытие владивостокского мусоросжигательного завода было преждевременным — Олег Кожемяко

Prim.News04:21
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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

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МВД РФ предлагает ускорить оформление и выдачу водительских прав за счет работы полицейских непосредственно в многофункциональных центрах, где оказывается данная услуга, сообщил пресс-центр ведомства.
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Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что его вызвали к судебному приставу для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения.
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В Финляндии закрыли программу изучения русского языка

Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.
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Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

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Напомним, ресторан «Русский самовар» (Russian Samovar) был открыт в Нью-Йорке на Манэттене русскими эмигрантами Романом Капланом, артистом балета Михаилом Барышниковым и писателем Иосифом Бродским в 1986 году.
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Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
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В российских поездах могут появиться вагоны для «одиноких людей».
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
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