Общество
Кожемяко обозначил сроки начала газификации Владивостока
Кожемяко обозначил сроки начала газификации ВладивостокаИзвестия21:25
Газификация Владивостока начнется в 2020 году. Об этом в пятницу, 14 декабря, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, пишет «РИА Новости».
Известия21:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Обновлено в 16:32
Здоровье
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 12:37
Общество
В МВД предложили ускорить выдачу водительских прав
МВД РФ предлагает ускорить оформление и выдачу водительских прав за счет работы полицейских непосредственно в многофункциональных центрах, где оказывается данная услуга, сообщил пресс-центр ведомства.
Обновлено в 10:35
Общество
Умер один из создателей радиолокационной станции системы ПРО Москвы
На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца, доктор технических наук Виктор Слока.
Обновлено в 14:32
Общество
Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»
Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено в 19:38
Общество
Навальный заявил о вызове к приставам из-за ролика «Он вам не Димон»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что его вызвали к судебному приставу для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения.
Обновлено в 09:53
Общество
Оплату новой системы техосмотра предлагают возложить на РСА
Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении.
Обновлено в 08:14
Общество
Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов
Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено в 21:57
Общество
В Финляндии закрыли программу изучения русского языка
Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено в 19:16
Общество
В Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь
Обновлено в 16:07
Общество
Найдены доказательства существования Виктора Пелевина
Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Возврат наличных по tax free перенесут в «чистую зону» аэропортов
Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, ведомство уже оценивает возможности для установки подобных пунктов возврата в «чистой зоне» воздушных гаваней.
Обновлено в 16:00
Общество
Знаменитый русский ресторан в Нью-Йорке подал документы на банкротство
Напомним, ресторан «Русский самовар» (Russian Samovar) был открыт в Нью-Йорке на Манэттене русскими эмигрантами Романом Капланом, артистом балета Михаилом Барышниковым и писателем Иосифом Бродским в 1986 году.
Обновлено в 20:20
Общество
Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России
Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество
Вагоны для «одиноких» людей могут появиться в российских поездах
В российских поездах могут появиться вагоны для «одиноких людей».
Обновлено в 22:17