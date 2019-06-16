Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС вчера в 03:07
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:54, Вашингтон
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено в 01:27
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло до восьми
В Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 23:53
Общество
5 построек, которых не должно быть на дачном участке
Дворцы и терема Дом в огороде Баня у границы «Бьет ключом» Дача как бизнес Дворцы и терема В принципе, на дачном участке можно строить не только привычные летние дома, но и полноценные жилые постройки, в которых можно даже зарегистрироваться.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке
В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки, в результате которой погиб житель Чемодановки, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 03:22
Авто
Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто
Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 15 июня 2019 года
На сцену выходят игроки такой мощи — Apple с её подписочным сервисом Arcade, что извечные соперники вынуждены объединяться, чтобы ей противостоять.
Обновлено в 03:20
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Баскетбол
Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»
Лавар Болл, отец баскетболиста Лонзо Болла, отреагировал на информацию об обмене его сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 03:10
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форуме
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено вчера в 03:30
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет. Юная модель посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana.
Обновлено в 03:22
Авто
Названы способы обезопасить автомобиль от угона
Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено вчера в 08:06
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Петербурге разыскивают напавшего с ножом на мужчину гостя
В Петербурге госпитализирован раненый мужчина, на которого с ножом напал его гость. Инцидент произошел в квартире на Ленинском проспекте.
Обновлено в 03:28
Общество
Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено 14 июня в 19:00
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 23:22