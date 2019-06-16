Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС вчера в 03:07

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Более 200 китайских компаний работают в Приморье

Красная весна03:05

Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента

Российская газета02:17

Приморский парк «Изумрудная долина» презентовали инвесторам КНР на VI Экспо в Харбине

ТАССвчера в 23:22

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

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В Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек.
Обновлено вчера в 17:36
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Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки в Чемодановке

В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки, в результате которой погиб житель Чемодановки, сообщили в Следственном комитете.
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Авто

Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто

Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
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Технологии

Еженедельная программа Вести.net от 15 июня 2019 года

На сцену выходят игроки такой мощи — Apple с её подписочным сервисом Arcade, что извечные соперники вынуждены объединяться, чтобы ей противостоять.
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Какие машины, даже новые, не стоит покупать

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Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России

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Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

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Титов выступил на российско-китайском деловом форуме

Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено вчера в 03:30
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Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".
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В Петербурге разыскивают напавшего с ножом на мужчину гостя

В Петербурге госпитализирован раненый мужчина, на которого с ножом напал его гость. Инцидент произошел в квартире на Ленинском проспекте.
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