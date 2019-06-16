Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС вчера в 03:07
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло до восьми
В Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек.
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Немецкая община Крыма приглашает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 02:26
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено 14 июня в 19:25
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом
В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Экономика
Мы уверены в завтрашнем дне. Потому что на дне мы уже сегодня
Будничный ход этой недели был прерван посередине Днем России.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
Кемба Уокер станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, станет главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке с учётом договорённости с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает New York Times.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери
Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено 14 июня в 03:58
Политика
Более 100 тысяч иностранных туристов посетили Крым с начала года
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что с начала нынешнего года полуостров посетили более 100 тыс. иностранных туристов.
Обновлено в 01:26
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено в 01:27
Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Общество
В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов
В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Всей стране желаю такого алкоголизма»
Волочкову в алкоголизме публично обвиняла Дана Борисова. О нездоровой привычке Анастасии высказывалась и скандальный блогер Лена Миро.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян
Актер Алексей Панин рассказал, что считает россиян отсталой нацией в вопросах сексуального образования.
Обновлено в 00:52
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов из-за травли оппозиционеров
Основатель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер объявила о снятии своей кандидатуры с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:07