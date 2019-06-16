Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС вчера в 03:07
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:39, Вашингтон
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Обновлено в 17:12
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Политика
Саакашвили захотел убрать парламент из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Экономика
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено в 17:01
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 15:52
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Игры
Разработчики Shenmue 3 намекнули на возможность отказа от эксклюзивных продаж в Epic Games Store
Обновлено в 05:43
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Происшествия
При пожаре на севере Москвы погибли два человека
В ГУ МЧС России по городу Москве сообщили, что в результате пожара в одном из жилых домов на севере столицы погибли два человека.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46