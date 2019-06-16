Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС вчера в 03:07

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

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