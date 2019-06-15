Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС 03:07

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Более 200 предприятий с инвестициями КНР работают в Приморье

КП - Владивосток23:24

Приморский парк «Изумрудная долина» презентовали инвесторам КНР на VI Экспо в Харбине

ТАСС23:22
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

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Происшествия

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Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

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Обновлено в 07:42
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Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

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Обновлено в 15:33
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Общество

Беглов призвал открывать музеи в зданиях времен блокады Ленинграда

Обновлено в 09:18
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
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МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
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Технологии

Исследование: Каждый пятый меломан занимается сексом в наушниках

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Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Политика

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После заявлений Лондона о причастности Тегерана к инциденту с танкерами в Оманском заливе посла Великобритании Джереми Ханта вызвали в МИД Ирана.
Обновлено в 15:35
Общество

Министр превратился в кошку во время пресс-конференции

Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью морду.
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Происшествия

Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

Появились кадры с места массового ДТП на МКАД. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видно, что один из автомобилей перевернулся.
Обновлено в 13:01
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
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Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
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Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
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Общество

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Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
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Приморский край
Регион в России
Приморский край - субъект Российской Федерации. Приморский край был образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край».
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