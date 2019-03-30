Козак заявил об отсутствии опасений по росту цен на бензин с 1 апреляПарламентская газета 08:27

С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены. На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму, никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет.

Глава Минэнерго Александ Новак 26 марта заявил, что Правительство скорректирует цены отсечения по бензину и дизтопливу в формуле демпфера, которая определяет компенсации для нефтяников при разнице цен на внешнем и внутреннем рынках.

Козак заявил об отсутствии опасений по росту цен на бензин с 1 апреля

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