Энергетика
Козак заявил об отсутствии опасений по росту цен на бензин с 1 апреляПарламентская газета 08:27
Глава Минэнерго Александ Новак 26 марта заявил, что Правительство скорректирует цены отсечения по бензину и дизтопливу в формуле демпфера, которая определяет компенсации для нефтяников при разнице цен на внешнем и внутреннем рынках.
Читать в источнике
Оценить
С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены. На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму, никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 13:11
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова
Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, устроивший ДТП с двумя жертвами на Можайском шоссе Москвы, явился в полицию.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Гибель российского автогонщика попала на видео
На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в квартире жилого дома на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, погиб один человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 11:16
Авто
Lexus анонсировала премиальный минивэн
Еще в прошлом году от президента филиппинского офиса Lexus стало известно, что в линейке бренда появится минивэн.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»
В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Экономика
В России отказались от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Кино
«Тихое место» от Netflix: Вышел трейлер фильма «Молчание»
Обновлено вчера в 11:43
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Музыка
В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein
«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.
Обновлено в 12:06
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36
Кино
Барецкий решил снять мультфильм «Брат 3» в стиле «Симпсонов»
Напомним, несколько недель назад Барецкий анонсировал создание продолжения картины "Брат 3" и сделал заявление, что в ленте примут участие в том числе и актеры из первых двух частей.
Обновлено в 11:52