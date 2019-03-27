Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в РоссииРБК вчера в 23:07
Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.
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с чего всё началось
Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.Коммерсантъвчера в 17:01
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Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Девушка умерла от аппендицита в больнице Первоуральска
Обновлено вчера в 12:51
Кино
Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
Обновлено вчера в 20:36
Спорт
Тренера дубля женского ЦСКА уволили после обвинения в домогательствах
Тренер дубля женского ЦСКА команды СКА УОР 26 марта уволен со своей должности после обвинения в домогательствах.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Министр образования России оценил студентов из Кыргызстана
О студентах из Кыргызстана, которые учатся в российских вузах, высказался министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Обновлено в 00:44
Общество
Слушание дела о строительстве завода на Байкале началось в Иркутске
В Кировском районном суде Иркутска началось слушание по делу о строительстве завода на берегу Байкала, передает ОТР.
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Армия и оружие
Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ
Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Трамп распорядился о защите американцев от электромагнитных импульсов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральные агенства должны выявлять угрозы, исходящие от электромагнитных импульсов, а также находить способы противодействия им, сообщает The Hill.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Сборной Украины грозят технические поражения
Обновлено вчера в 06:53
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено вчера в 16:20
Наука
Румынские инженеры разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
В настоящее время у «летающей тарелки» имеется ряд небольших проблем, связанных с управлением, так как агрегат преимущественно состоит из подвижных элементов.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугом
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Россияне назвали свои любимые театры
Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
CIT: часть трофеев «Исламского государства» с выставки Минобороны оказалась техникой сирийской оппозиции
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте
На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Оскар Кучера станет отцом в пятый раз
Судя по всему, прибавления в семье телеведущего и актера осталось ждать недолго. Напомним, что Кучера в 2007 году женился в третий раз.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено вчера в 11:34