Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в РоссииРБК вчера в 23:07

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

с чего всё началось

Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

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