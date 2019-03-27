Авто
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в РоссииРБК вчера в 23:07
26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей. Источники издания на рынке подтвердили, что если Ford сохранит только коммерческий автотранспорт, то большинство дилеров откажутся от продажи автомобилей марки.
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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось
Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.Коммерсантъвчера в 17:01
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Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Тарантас Ньюсвчера в 03:11
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
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