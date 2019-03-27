Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в РоссииРБК вчера в 23:07

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей. Источники издания на рынке подтвердили, что если Ford сохранит только коммерческий автотранспорт, то большинство дилеров откажутся от продажи автомобилей марки.

Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

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