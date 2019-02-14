Сумма соглашений на инвестфоруме в Сочи уже превысила 768 млрд рублейREGNUM вчера в 07:38

Как сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14−15 февраля. Только в первый день крупнейшее деловое событие года посетили около 3,5 тыс. участников, гостей и представителей СМИ. На форуме планируется подписать более 500 соглашений на общую сумму 800 млрд рублей.

Сумма соглашений на инвестфоруме в Сочи уже превысила 768 млрд рублей

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