Экономика
Козак заявил о разработке «инвестиционного кодекса» РоссииРеальное время 07:03
В законопроекте будут установлены минимальные сроки переходных периодов для налогового, административного, технического регулирования. Отсрочка может составить 2—3 года. "Этот законопроект должен стать своего рода инвестиционным кодексом Российской Федерации", — сказал Козак.
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Сейчас вполне законную экономическую деятельность завтра делают незаконной.
— Дмитрий Козак, российский политикЦарьград 04:33
с чего всё началось
Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.РБК04:01
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Козак анонсировал отсрочки усложняющих работу бизнеса регуляторных изменений
Rambler News Service04:58
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В худшем случае расширение поставок смертоносного оружия приведет к дальнейшей эскалации конфликта.
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