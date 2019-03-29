Козак заявил о разработке «инвестиционного кодекса» РоссииРеальное время 07:03

Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.

с чего всё началось

В законопроекте будут установлены минимальные сроки переходных периодов для налогового, административного, технического регулирования. Отсрочка может составить 2—3 года. "Этот законопроект должен стать своего рода инвестиционным кодексом Российской Федерации", — сказал Козак.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Общество Шведский ученый предложил странам перейти на постоянное зимнее время Страны Европы в случает отказа от сезонного перевода часов должны, как ранее Россия, перейти на постоянное зимнее время, считает исследователь и руководитель лаборатории по изучению сна в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт (Christian Benedict).

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Армия и оружие Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.

Происшествия Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.

Политика На Украине опубликовали итоговый предвыборный рейтинг Социологи показали итоговый вариант рейтинга кандидатов перед президентскими выборами на Украине.

Энергетика Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.

Происшествия В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

Наука Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление Выяснилось, что для оказания воздействия этого напитка на организм человека достаточно будет только посмотреть на него или представить процесс употребления.

Политика Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".

Политика США назвали цель российских военных в Венесуэле Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.

Авто В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.