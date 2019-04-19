Политика
Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмомРИА Новости вчера в 08:06
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом, показатели экономического развития региона выросли в разы.
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Козак и Аксенов на ЯМЭФ осмотрели выставку инвестиционного потенциала Крыма
РИА Новости Крымвчера в 05:16
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
Обновлено в 07:49
Футбол
Стали известны претенденты на награду лучшему игроку сезона в АПЛ
Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему игроку сезона в Англии.
Обновлено в 08:09
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Происшествия
В центре Кабула произошли взрыв и стрельба
Обновлено в 03:41
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Общество
Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова
В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель.
Обновлено в 08:05
Футбол
ФК «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу»
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Гости смогли забить уже на третьей минуте игры.
Обновлено в 07:57
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Общество
IDNES (Чехия): ужасные дороги на Украине и взятки. На «Явах» мы добрались до России (iDNES.cz)
Из-за вибраций и тряски на разбитых украинских дорогах двигатель дал сбой и начал всасывать воздух.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР
Вооруженные силы Украины отреагировали на слова кандидата в президенты страны Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
Обновлено в 07:20
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии.
Обновлено в 06:58
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Франция направит несколько сотен военных и бронетехнику к границам РФ
Обновлено 18 апреля в 23:23
Общество
В России появятся частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына
В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Париже в ходе субботних протестов появились пострадавшие
Как минимум два человека уже пострадали в ходе протестов, которые проходят в Париже в субботу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 08:00
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Общество
На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 25
Обновлено в 07:09
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01