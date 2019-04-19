Экономика

Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмомРИА Новости вчера в 08:06

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом, показатели экономического развития региона выросли в разы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом

РИА Новостивчера в 08:06

К Крыму возрастает инвестиционный интерес, — Козак

КИАвчера в 07:48

Козак и Аксенов на ЯМЭФ осмотрели выставку инвестиционного потенциала Крыма

РИА Новости Крымвчера в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено в 11:32
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия

Алена Яковлева сделала откровенное признание о том, что еще в юности стала жертвой насилия.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 10:31
Происшествия

Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки

Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами

Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Общество

Дельфийские игры открылись в Ростове-на-Дону, собрав около 2,5 тыс. участников

В Ростове-на-Дону 18-ые молодежные Дельфийские игры России открылись в субботу.
Обновлено в 11:58
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти произошёл пожар

Обновлено в 12:04
Общество

Житель Бельгии установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля

Известный гарнир стал популярен в Бельгии еще в период Первой мировой войны, когда его здесь первый раз оценили британские солдаты.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Оренбург» дома разгромил «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1 (Перерыв)

Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Технологии

Почему донорская кровь может быть опасной

По данным Национального фонда развития здравоохранения, в прошлом году в России заготовили 1,5 млн литров донорской крови.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»

Отечественная исполнительница Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой нелицеприятную фразу, которая, судя по всему, была обращена к публике Примадонны.
Обновлено в 07:26
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное