Экономика
Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмомРИА Новости вчера в 08:06
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом, показатели экономического развития региона выросли в разы.
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Козак и Аксенов на ЯМЭФ осмотрели выставку инвестиционного потенциала Крыма
РИА Новости Крымвчера в 05:16
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Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия
Алена Яковлева сделала откровенное признание о том, что еще в юности стала жертвой насилия.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами
Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Общество
Дельфийские игры открылись в Ростове-на-Дону, собрав около 2,5 тыс. участников
В Ростове-на-Дону 18-ые молодежные Дельфийские игры России открылись в субботу.
Обновлено в 11:58
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Житель Бельгии установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Известный гарнир стал популярен в Бельгии еще в период Первой мировой войны, когда его здесь первый раз оценили британские солдаты.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Оренбург» дома разгромил «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1 (Перерыв)
Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
Почему донорская кровь может быть опасной
По данным Национального фонда развития здравоохранения, в прошлом году в России заготовили 1,5 млн литров донорской крови.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»
Отечественная исполнительница Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой нелицеприятную фразу, которая, судя по всему, была обращена к публике Примадонны.
Обновлено в 07:26
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30