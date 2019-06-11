Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила ДемпартияТАСС 16:00
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) сама предложила урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете "Коммерсантъ".
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«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию»
Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющего спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.Коммерсантъ13:49
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Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Обновлено в 17:05
Общество
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол
Салах поймал гигантскую рыбу в отпуске. Фото
На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу.
Обновлено в 17:03
Общество
Правила выезда детей за рубеж изменятся
Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Авто
Как автопроизводители экономят за счет покупателей
Например, эффективные легкосплавные блоки двигателей, которые и весят мало, и обладают отличной геометрией цилиндров из-за минимальных тепловых деформаций, на практике очень быстро изнашиваются, а их ремонт, если он вообще возможен, стоит больших денег, которые проще потратить на контрактный мотор.
Обновлено в 12:17
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено в 06:53
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено в 21:19
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Космос
Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле
Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Рассекречены данные около 900 тысяч клиентов российских банков
В мае этого года около 900 тысяч граждан России, которые пользовались услугами выше обозначенных банков, стали мишенью из-за того, что их данные были рассекречены и оказались доступными для мошенников.
Обновлено в 02:47
Транспорт
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Футбол
Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардиров
Артем Дзюба оформил покер, Федор Смолов — дубль.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01