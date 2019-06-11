Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила ДемпартияТАСС 16:00

Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющего спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.

с чего всё началось

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) сама предложила урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете "Коммерсантъ".

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