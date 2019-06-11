Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила ДемпартияТАСС 16:00

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) сама предложила урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию»

Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющего спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.
Коммерсантъ13:49

Подробнее о событии

Демократическая партия Молдавии выразила готовность переориентировать внешнеполитический курс на Россию

Эхо Москвы21:04

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Lenta.ru19:56

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию»

Коммерсантъ13:49

Козак сообщил о переданных в конверте предложениях молдавского олигарха

РБК18:18

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

ТАСС16:00

Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии

Известия15:55

Козак рассказал, кто предложил федерализацию Молдавии

Народные новости21:30
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА

Обновлено в 17:05
Гаджеты

Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Обновлено в 20:55
Общество

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол

Салах поймал гигантскую рыбу в отпуске. Фото

На снимке 26-летний египтянин держит одной рукой гигантскую рыбу.
Обновлено в 17:03
Общество

Правила выезда детей за рубеж изменятся

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Авто

Как автопроизводители экономят за счет покупателей

Например, эффективные легкосплавные блоки двигателей, которые и весят мало, и обладают отличной геометрией цилиндров из-за минимальных тепловых деформаций, на практике очень быстро изнашиваются, а их ремонт, если он вообще возможен, стоит больших денег, которые проще потратить на контрактный мотор.
Обновлено в 12:17
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено в 06:53
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 21:20
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено в 21:19
Политика

Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году

Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 20:31
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Космос

Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле

Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Рассекречены данные около 900 тысяч клиентов российских банков

В мае этого года около 900 тысяч граждан России, которые пользовались услугами выше обозначенных банков, стали мишенью из-за того, что их данные были рассекречены и оказались доступными для мошенников.
Обновлено в 02:47
Транспорт

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Футбол

Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардиров

Артем Дзюба оформил покер, Федор Смолов — дубль.
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Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
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Владимир Георгиевич Плахотнюк
Молдавский политик, бизнесмен и олигарх. Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента. Считается, что Плахотнюк - самый влиятельный человек в Молдавии и якобы контролирует правительство, парламентское большинство и органы власти страны в целом. Он также принадлежит к числу богатейших людей Молдавии или даже является самым богатым в стране.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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