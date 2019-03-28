Экономика

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого заводаРБК 02:28

Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.
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Первая серия Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках Красноярского форума

ТАСС05:53

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Известия05:30

РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

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Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

REGNUM04:14

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБК02:28

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюс02:29

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомости02:15
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Политика

Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам

Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
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Политика

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Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
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Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
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Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
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Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
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Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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