Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливуГазета.Ru 15:54

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу

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