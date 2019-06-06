Энергетика
Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливуГазета.Ru 15:54
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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