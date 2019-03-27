Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в РоссииТАСС 18:19

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

с чего всё началось

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

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