Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в РоссииТАСС 18:19

Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).

с чего всё началось

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

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