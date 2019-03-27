Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в РоссииТАСС вчера в 18:19

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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«Осуждать стремление бизнеса к субсидиям бессмысленно»

Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).
Коммерсантъвчера в 17:01

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Ford отказался от выпуска и импорта легковых автомобилей в Россию

РБКвчера в 23:07

Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России

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Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

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Ford сокращает мощности в России

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Ford намерен бросить самостоятельный бизнес в России

РЕН ТВвчера в 17:26

Козак: Ford останется в России только в сегменте LCV

Коммерсантъвчера в 17:17
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Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова

Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
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Политика

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Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

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Происшествия

В Мексике взорвался рынок пиротехники

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено вчера в 18:36
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Порошенко допустил политический диалог с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:30
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Кино

Студия Marvel показала 32 постера к фильму «Мстители: Финал»

Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших». В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
Обновлено вчера в 13:15
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено 25 марта в 11:54
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии

В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты "горела" Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты

Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать

Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.
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Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

В Калининграде церковь и КПРФ выступили против семейки гномов Хомлинов

Обновлено вчера в 05:40
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Интернет

В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google

В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы

Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов

Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории

Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
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Музыка

«ВКонтакте» борется с новой обложкой сингла Rammstein

Социальная сеть «ВКонтакте» решила бороться с преждевременным «сливом», автоматически удаляя обложку при загрузке и распространении картинки.
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Элизабет Херли повторила свой роковой образ 25-летней давности

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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Город в Республике Татарстан России. Административный центр Елабужского района, образует городское поселение город Елабуга. Входит в Набережночелнинскую агломерацию и Нижне-Камский территориально-производственный комплекс.
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