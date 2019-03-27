Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в РоссииТАСС вчера в 18:19
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).Коммерсантъвчера в 17:01
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Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова
Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
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Обновлено вчера в 23:16
Политика
Порошенко допустил политический диалог с Россией
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Обновлено вчера в 22:30
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Обновлено вчера в 13:15
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Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
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Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии
В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты "горела" Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника
Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот
Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
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Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
В Калининграде церковь и КПРФ выступили против семейки гномов Хомлинов
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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Интернет
В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google
В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
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Общество
У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы
Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
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Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов
Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
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Происшествия
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В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
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Политика
Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории
Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
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«ВКонтакте» борется с новой обложкой сингла Rammstein
Социальная сеть «ВКонтакте» решила бороться с преждевременным «сливом», автоматически удаляя обложку при загрузке и распространении картинки.
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