Энергетика
Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензинИзвестия 08:01
У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
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С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены.
— Дмитрий Козак, российский политикАргументы и Факты 09:31
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