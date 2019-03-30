Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензинИзвестия 08:01

С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены.

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Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин

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