Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»Газета.Ru 16 мая в 13:51

Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: 8 человек, которые оценят фактические убытки. Коллеги договорились, рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, а и способы их компенсации, потому что они могут быть разными.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.

Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»

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