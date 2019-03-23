Козак снова обсудит с нефтяниками заморозку цен на бензинМосковский Комсомолец 18:01

В Правительстве РФ приняли решение продлить заморозку цен на топливо в опте и рознице до конца июня. Для реализации этого плана курирующий в Кабмине вопросы ТЭК Дмитрий Козак проведет 26 марта встречу с руководителями нефтяных компаний.

Козак снова обсудит с нефтяниками заморозку цен на бензин

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