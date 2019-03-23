Энергетика

Козак снова обсудит с нефтяниками заморозку цен на бензинМосковский Комсомолец вчера в 18:01

В Правительстве РФ приняли решение продлить заморозку цен на топливо в опте и рознице до конца июня. Для реализации этого плана курирующий в Кабмине вопросы ТЭК Дмитрий Козак проведет 26 марта встречу с руководителями нефтяных компаний.
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Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта

RT на русскомвчера в 03:44

Козак обсудит с нефтяниками корректировку демпфера и заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 17:25

Главные анонсы 26 марта

Коммерсантъвчера в 17:01

Козак снова обсудит с нефтяниками заморозку цен на бензин

Московский Комсомолецвчера в 18:01

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БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58

Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Терра24 марта в 08:22

Заморозку цен на топливо правительство РФ решило продлить до июля

Амур.инфо22 марта в 22:30
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Происшествия

В Москве школьница ударила ножом одноклассницу

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Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
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Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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В России появится беспилотный медицинский трамвай

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Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:33
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Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners

Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
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Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
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Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
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Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.
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