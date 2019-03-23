Энергетика
Козак снова обсудит с нефтяниками заморозку цен на бензинМосковский Комсомолец вчера в 18:01
В Правительстве РФ приняли решение продлить заморозку цен на топливо в опте и рознице до конца июня. Для реализации этого плана курирующий в Кабмине вопросы ТЭК Дмитрий Козак проведет 26 марта встречу с руководителями нефтяных компаний.
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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»
БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58
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Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.
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ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
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Экономика
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
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Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
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Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена
Обновлено вчера в 21:17
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В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
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В России появится беспилотный медицинский трамвай
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Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
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Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
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Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование жидкостей для мытья пола.
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Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
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В США скопировали российский истребитель Су-35
Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
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Израиль начал обстрел сектора Газа
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
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Кучеров, Сергачев и Стэмкос приложили руку к победе «Тампы»
Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.
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Гаджеты
Samsung Galaxy A90 получит 6.75-дюймовый дисплей без отверстий и пазов
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