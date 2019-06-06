Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации РоссииRT на русском 11:35

с чего всё началось

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Политика Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.

Экономика Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.

Происшествия Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Здоровье Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.

Наука Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем Американским ученым впервые удалось получить стабильный пучок плазмы с магнитным полем напряженностью в 100 000 000 гаусс внутри.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.

Авто Представили обновлённый Renault Koleos В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Автоспорт Команды получили проект регламента на 2021-й В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.

Происшествия Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал сценку, которую его дети разыграли с драконами Шоумен показал, как его наследники разыграли сценку с драконами, которые охраняют их дом в поселке Грязь.

Игры Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.

Экономика Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Общество Верховный суд фактически отменил срок давности Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Гаджеты Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.

Политика Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.

Общество В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".