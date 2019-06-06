Энергетика
Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации РоссииRT на русском 11:35
Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости.РИА Новости11:20
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Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Правительство поддержит россиянок при рождении первенца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в кулуарах ПМЭФ-2019, что российское правительство сейчас прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 12:50
Общество
В Сербии ввели режим стихийного бедствия
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковую электропушку
Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.
Обновлено в 04:08
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Энергетика
Сечин прогнозирует рост спроса на энергоресурсы до 2040 года
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил во время своего выступления на энергетической панели Петербургского экономического форума, что спрос на энергоресурсы в мире будет расти на 1,5% - 2% в год до 2040 года.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто
В Тульской области открылся завод по производству автомобилей Haval
В ближайшие несколько лет, по словам руководства компании, завод Haval заработает на полную мощность - это 150 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 10:55
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»
Мадридский «Реал» согласовал с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 13:10
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин
Британские ученые рассказали от каких продуктов необходимо отказать женщинам, чтобы сохранить молодость и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:22
Автоспорт
Команды получили проект регламента на 2021-й
В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы. По решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Транспорт
Власти Москвы планируют построить в городе еще 10 канатных дорог
Власти Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума презентовали предложения по размещению еще десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью системы городского общественного транспорта.
Обновлено в 12:01
Политика
Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:40
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ»
Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В Германии создают гиперзвуковое оружие против «ракет Путина»
Выяснилось, что Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Вооружённых сил Германии (Бундесвера) ещё в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия.
Обновлено в 13:03