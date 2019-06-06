Энергетика
Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации РоссииRT на русском вчера в 11:35
Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
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Футбол
«Оренбург» собирается проводить домашние матчи на «Самара Арене»
Футбольный клуб «Оренбург» планирует проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Самара Арене».
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На МКАДе мотоциклист погиб в ДТП с двумя машинами
Обновлено в 03:26
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Политика
Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»
6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Начался прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии
Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку
По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.
Обновлено в 04:12
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено вчера в 16:03
Хоккей
Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли
Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено вчера в 01:46
Энергетика
Новак на ПМЭФ рассказал о росте цен на бензин на АЗС
Несмотря на заморозку стоимости топлива до 1 июля, рост цен на бензин на автозаправках сохранится в пределах инфляции до конца текущего года.
Обновлено вчера в 10:33
Спорт
Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ
Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Общество
Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Игры
Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2
Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.
Обновлено в 01:51
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Тоттенхэм» нашёл замену для Эриксена
«Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Cmjornal.pt.
Обновлено в 02:30
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Общество
Во ВЦИОМ выяснили, как россияне выбирают друзей
Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разных поколений и различного уровня доходов - распространенное явление среди россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 03:24