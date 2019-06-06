Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации РоссииRT на русском вчера в 11:35

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

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