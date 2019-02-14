Козак: рост цен на топливо не превысит инфляциюКоммерсантъ 04:17

В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс, полагает, что рост цен на топливо не превысит размер инфляции. У правительства есть механизмы регулирования цен без заключения нового соглашения с нефтяными компаниями, подчеркнул он.

Козак: рост цен на топливо не превысит инфляцию

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