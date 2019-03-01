Энергетика
Козак: рост цен на бензин за шесть месяцев этого года составил 2,3%ТАСС вчера в 10:19
Рост цен на бензин за первые шесть месяцев нынешнего года составил 2,3%. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его заместителями.
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Козак назвал стабильной ситуацию с розничными ценами на бензин в России
Экономика сегоднявчера в 10:03
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Космос
Ракету «Союз-2» установили на стартовый стол на космодроме «Восточный»
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Первый заместитель Золотова покидает Росгвардию
Приказ о перераспределении обязанностей между заместителями директора Росгвардии, подписанный Золотовым, сильно ограничил полномочия Меликова: в его ведении остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.
Обновлено вчера в 01:54
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено вчера в 06:00
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
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Общество
Старейшую синагогу Манчестера отреставрируют за пять миллионов фунтов
Одну из главных культурных достопримечательностей Манчестера - Еврейский музей в старинной синагоге отреставрируют за пять миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Кино
Netflix показала образы героев сериала «Ведьмак»
Компания Netflix показала первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Тюмени пьяный «шутник» бросался в прохожих муляжом гранаты
Во время застолья подозреваемый решил повеселиться и достал из кармана охолощённый пистолет и муляж гранаты.
Обновлено в 00:58
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
В Италии тракторист к визиту Путина нарисовал на поле князя Владимира
Известный итальянский художник Дарио Гамбарин к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Ватикан нарисовал на поле князя Владимира, передает агентство РИА «Новости».
Обновлено в 01:21
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46